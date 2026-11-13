W trzecim kwartale 2026 roku kierowcy serwisu Uber w różnych krajach świata zrealizowali 207,4 mln przejazdów pojazdami elektrycznymi. Średnio oznacza to ponad 26 takich przejazdów na sekundę, a ich liczba wzrosła o 52% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, podaje InsideEVs.

Ponad 400 tys. kierowców pojazdów elektrycznych

Od lipca do września na platformie Uber aktywnych było średnio 434 tys. kierowców pojazdów elektrycznych na świecie. To również o 52% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

W Europie co piąty przejazd Ubera w trzecim kwartale odbył się pojazdem elektrycznym. W USA i Kanadzie wskaźnik ten wyniósł jeden przejazd na dziesięć. InsideEVs zauważa, że europejscy kierowcy aktywniej przechodzili na pojazdy elektryczne dzięki zachętom i rozwojowi infrastruktury ładowania, podczas gdy tempo tej zmiany w USA i Kanadzie pozostawało względnie stabilne. Uber oferował także premie pieniężne kierowcom, którzy przechodzili na pojazdy elektryczne.

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Cele na 2030 rok pozostają nieosiągalne

Jednocześnie Uber przyznaje, że przy obecnych trendach jego cele na 2030 rok pozostają nieosiągalne. Firma dążyła do zapewnienia przejazdów zeroemisyjnych w Kanadzie, Europie i USA do końca dekady.

Wśród celów na 2025 rok było osiągnięcie 100% przejazdów zeroemisyjnych w Londynie i Amsterdamie, jednak faktyczny wynik wyniósł 41%. Uber planował także, że połowa wszystkich kilometrów przejazdów w siedmiu europejskich stolicach zostanie pokonana pojazdami elektrycznymi, lecz wskaźnik na koniec roku osiągnął 32%.

W USA i Kanadzie na jedną milę przejechaną przez pasażera z Uberem przypadało średnio 318 g dwutlenku węgla — mniej niż 340 g w 2024 roku, lecz więcej niż 306 g w 2023 roku. W Europie wskaźnik ten wyniósł w ubiegłym roku 186 g CO2 na milę. Uber wiąże różnicę między regionami z większą popularnością pojazdów elektrycznych i hybryd w Europie, a także z różnicami w standardach raportowania efektywności paliwowej w USA.

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