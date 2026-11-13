2026年第三季度，Uber服务的司机在世界不同国家完成了2.074亿次电动汽车出行。平均每秒超过26次此类出行，出行次数较上年同期增长52%，InsideEVs报道。

超过40万名电动汽车司机

7月至9月期间，全球平均有43.4万名电动汽车司机活跃在Uber平台上。这也比一年前同期增加52%。

在欧洲，第三季度Uber每五次出行中就有一次使用电动汽车完成。在美国和加拿大，这一比例为十次出行中一次。InsideEVs指出，得益于激励措施和充电基础设施的发展，欧洲司机转向电动汽车更为积极，而美国和加拿大的转型速度则保持相对稳定。Uber还向转用电动汽车的司机提供现金奖金。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2030年目标仍难以实现

与此同时，Uber承认，按照当前趋势，其2030年目标仍难以实现。该公司希望在本十年末前，在加拿大、欧洲和美国提供零排放出行服务。

2025年的目标包括在伦敦和阿姆斯特丹实现100%的零排放出行，但实际结果为41%。Uber还计划在七个欧洲首都，让所有出行里程的一半由电动汽车完成，但该指标在年末达到32%。

在美国和加拿大，乘客每乘坐Uber行驶一英里，平均对应318克二氧化碳排放量——低于2024年的340克，但高于2023年的306克。去年欧洲的指标为每英里186克CO2。Uber将地区间的差异归因于电动汽车和混合动力汽车在欧洲更受欢迎，以及美国燃油效率报告标准的差异。

关注我们在