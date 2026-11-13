В третьем квартале 2026 года водители сервиса Uber в разных странах мира совершили 207,4 млн поездок на электромобилях. В среднем это более 26 таких поездок каждую секунду, а количество поездок выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает InsideEVs.

Более 400 тысяч водителей на электромобилях

С июля по сентябрь на платформе Uber в среднем были активны 434 тыс. водителей электромобилей по всему миру. Это также на 52% больше, чем за тот же период годом ранее.

В Европе каждая пятая поездка Uber в третьем квартале была совершена на электромобиле. В США и Канаде этот показатель составил одну поездку из десяти. InsideEVs отмечает, что европейские водители активнее переходили на электромобили благодаря стимулам и развитию зарядной инфраструктуры, тогда как темпы перехода в США и Канаде оставались относительно стабильными. Uber также предлагал денежные бонусы водителям, переходившим на электромобили.

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Цели на 2030 год остаются недостижимыми

В то же время Uber признаёт, что при нынешних тенденциях его цели на 2030 год остаются недостижимыми. Компания стремилась к концу десятилетия обеспечить поездки с нулевыми выбросами в Канаде, Европе и США.

Среди целей на 2025 год было достижение 100% поездок с нулевыми выбросами в Лондоне и Амстердаме, однако фактический результат составил 41%. Uber также планировал, что половину всех километров поездок в семи европейских столицах преодолеют на электромобилях, однако показатель к концу года достиг 32%.

В США и Канаде на одну милю, которую пассажир проехал с Uber, в среднем приходилось 318 г углекислого газа — меньше, чем 340 г в 2024 году, но больше, чем 306 г в 2023 году. В Европе в прошлом году показатель составил 186 г CO2 на милю. Uber связывает разницу между регионами с более высокой популярностью электромобилей и гибридов в Европе, а также с различиями в стандартах отчётности по топливной эффективности в США.

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