Ponad 3 miliony osób w Hiszpanii wzięły udział w strajku generalnym z powodu kryzysu mieszkaniowego i stanu usług publicznych, poinformowały związki zawodowe. Protesty zwiększyły presję na premiera Pedra Sancheza przed przedterminowymi wyborami wyznaczonymi na 29 listopada, podaje Cyprus Mail.

Kryzys mieszkaniowy i usługi publiczne

Nową falę protestów przeciwko sytuacji mieszkaniowej wywołały eksmisja 87-letniej Maricarmen Abascal we wrześniu oraz jej późniejsza śmierć. Podczas wieczornej manifestacji w Madrycie nauczycielka szkoły podstawowej Maria Torrena Perez powiedziała, że uczestnicy domagają się odpowiednich mieszkań, wysokiej jakości edukacji i godnego systemu opieki zdrowotnej.

Sanchez ogłosił przedterminowe wybory w ubiegłym miesiącu, licząc na skupienie zwolenników sił lewicowych wokół socjalistów w obliczu niezadowolenia z kryzysu mieszkaniowego i obaw przed skrajną prawicą. Jednak ankietowani przez publikację wyborcy, aktywiści i politycy lewicowi wyrazili rozczarowanie działaniami obecnego rządu.

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Podział wśród lewicy

Według sondaży poparcie dla Partii Socjalistycznej Sancheza utrzymuje się na poziomie 26–29%, takim samym jak przed ogłoszeniem wyborów. Publikacja zauważa również, że na poparciu dla premiera odbiły się dwie śmiertelne katastrofy kolejowe, wyroki w sprawach korupcyjnych dotyczących osób z jego bliskiego otoczenia oraz napływ migrantów do hiszpańskiej enklawy Ceuta.

Negocjacje między siłami centrolewicowymi w sprawie utworzenia jednolitej platformy zakończyły się w ubiegłym miesiącu bez porozumienia. Pozostawia to niezadowolonym wyborcom wybór między poparciem socjalistów, wstrzymaniem się od udziału w wyborach a głosowaniem na mniejsze partie.

Sanchez apeluje o taktyczne głosowanie na socjalistów w prowincjach z niewielką liczbą mandatów, gdzie system wyborczy stwarza trudności małym partiom. Jeśli sytuacja się nie zmieni, sojusz konserwatywnej Partii Ludowej i skrajnie prawicowej Vox jest uważany za najbardziej prawdopodobny następny rząd. Jednocześnie Podemos odmówiła przystąpienia do nowego „Szerokiego Frontu” lub utworzenia sojuszu z obecną władzą.

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