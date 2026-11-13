工会表示，西班牙有超过300万人因住房危机和公共服务状况参加了全国大罢工。抗议活动在定于11月29日举行的提前选举前加大了对首相佩德罗·桑切斯的压力，《塞浦路斯邮报》报道。

住房危机与公共服务

87岁的玛丽卡门·阿瓦斯卡尔9月遭驱逐及其随后死亡，引发了新一轮针对住房状况的抗议。在马德里举行的晚间集会上，小学教师玛丽亚·托雷纳·佩雷斯表示，参与者要求获得合适的住房、优质教育和体面的医疗保健体系。

桑切斯上个月宣布提前选举，希望在住房危机引发的不满和对极右翼的担忧之际，将左翼力量的支持者团结在社会党周围。然而，该媒体采访的选民、活动人士和左翼政治人士对现政府的作为表示失望。

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左翼内部的分裂

民调显示，桑切斯所在社会党的支持率维持在26%至29%，与宣布选举前的水平相同。该媒体还指出，两起致命铁路事故、其亲密圈子人士在腐败案件中被判刑，以及移民涌入西班牙飞地休达，都影响了对这位首相的支持。

中左翼力量上个月就建立统一平台进行的谈判未能达成协议。这使不满的选民只能在支持社会党、不参加选举或投票给较小政党之间作出选择。

桑切斯呼吁在席位数量较少的省份策略性地投票给社会党，因为选举制度给小党造成困难。如果情况不发生变化，保守派人民党与极右翼Vox的联盟被认为是最可能组成的下一届政府。与此同时，Podemos拒绝加入新的“广泛阵线”，也拒绝与现政府建立联盟。

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