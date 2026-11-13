Более 3 миллионов человек в Испании вышли на всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса и состояния государственных услуг, заявили профсоюзы. Протесты усилили давление на премьер-министра Педро Санчеса в преддверии досрочных выборов, назначенных на 29 ноября, сообщает Cyprus Mail.

Жилищный кризис и государственные услуги

Новую волну протестов против ситуации с жильем вызвали выселение 87-летней Марикармен Абаскаль в сентябре и ее последующая смерть. На вечерней акции в Мадриде учительница начальной школы Мария Торрена Перес заявила, что участники требуют надлежащего жилья, качественного образования и достойной системы здравоохранения.

Санчес объявил досрочные выборы в прошлом месяце, рассчитывая консолидировать сторонников левых сил вокруг социалистов на фоне недовольства жилищным кризисом и опасений относительно ультраправых. Однако опрошенные изданием избиратели, активисты и политики левого толка выразили разочарование действиями нынешнего правительства.

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Раскол среди левых

Согласно опросам, поддержка Социалистической партии Санчеса держится на уровне 26–29%, как и до объявления выборов. Издание также отмечает, что на поддержке премьера сказались две смертельные железнодорожные катастрофы, приговоры по делам о коррупции в отношении людей из его близкого окружения и приток мигрантов в испанский анклав Сеута.

Переговоры между левоцентристскими силами о создании единой платформы в прошлом месяце завершились без договоренности. Это оставляет недовольным избирателям выбор между поддержкой социалистов, отказом от участия в выборах или голосованием за меньшие партии.

Санчес призывает к тактическому голосованию за социалистов в провинциях с небольшим количеством мандатов, где избирательная система создает трудности для малых партий. Если ситуация не изменится, союз консервативной Народной партии и ультраправой Vox считают наиболее вероятным следующим правительством. В то же время Podemos отказалась присоединяться к новому «Широкому фронту» или создавать альянс с действующей властью.

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