Румыния продолжит поддерживать усилия Молдовы по укреплению обороноспособности и вступлению в Европейский Союз. Об этом премьер-министр Румынии Лука Никулеску заявил после встречи в Бухаресте с вице-премьерами Молдовы Михаем Попшоем и Валериу Кивери, сообщает Romania Insider.

Поддержка евроинтеграции

Переговоры состоялись во дворце Виктория. Михай Попшой также занимает должность министра иностранных дел Молдовы, а Валериу Кивери отвечает за реинтеграцию. Никулеску заявил, что Бухарест подтвердил твердую и активную поддержку Молдовы, в частности ее присоединения к ЕС, и поздравил молдавских чиновников со значительным прогрессом в переговорном процессе.

Стороны также обсудили состояние и перспективы проектов, призванных соединить энергетическую и транспортную инфраструктуру двух стран. Встреча в Бухаресте состоялась после предыдущего визита Никулеску в Кишинев.

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Безопасность в Черном море

Отдельной темой стала региональная безопасность, в частности неоднократные вторжения дронов и атаки на торговые суда в Черном море. По словам Никулеску, Румыния и Молдова согласились, что для реагирования на эти вызовы необходимы более тесное сотрудничество и координация.

Оборонное сотрудничество и Приднестровье

Румынский премьер также подтвердил поддержку укрепления устойчивости Молдовы, в частности развития ее оборонных возможностей. В качестве первого примера такого взаимодействия он назвал партнерство двух стран по совместной закупке многоцелевых колесных транспортных платформ.

Никулеску повторил позицию Бухареста в поддержку всеобъемлющего, мирного и долгосрочного урегулирования приднестровского конфликта. По его мнению, любое решение должно полностью уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы и не препятствовать ее европейскому курсу.

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