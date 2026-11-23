Румыния поддержит оборону Молдовы и ее вступление в ЕС — Romania Insider
Румыния продолжит поддерживать усилия Молдовы по укреплению обороноспособности и вступлению в Европейский Союз. Об этом премьер-министр Румынии Лука Никулеску заявил после встречи в Бухаресте с вице-премьерами Молдовы Михаем Попшоем и Валериу Кивери, сообщает Romania Insider.
Поддержка евроинтеграции
Переговоры состоялись во дворце Виктория. Михай Попшой также занимает должность министра иностранных дел Молдовы, а Валериу Кивери отвечает за реинтеграцию. Никулеску заявил, что Бухарест подтвердил твердую и активную поддержку Молдовы, в частности ее присоединения к ЕС, и поздравил молдавских чиновников со значительным прогрессом в переговорном процессе.
Стороны также обсудили состояние и перспективы проектов, призванных соединить энергетическую и транспортную инфраструктуру двух стран. Встреча в Бухаресте состоялась после предыдущего визита Никулеску в Кишинев.
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Безопасность в Черном море
Отдельной темой стала региональная безопасность, в частности неоднократные вторжения дронов и атаки на торговые суда в Черном море. По словам Никулеску, Румыния и Молдова согласились, что для реагирования на эти вызовы необходимы более тесное сотрудничество и координация.
Оборонное сотрудничество и Приднестровье
Румынский премьер также подтвердил поддержку укрепления устойчивости Молдовы, в частности развития ее оборонных возможностей. В качестве первого примера такого взаимодействия он назвал партнерство двух стран по совместной закупке многоцелевых колесных транспортных платформ.
Никулеску повторил позицию Бухареста в поддержку всеобъемлющего, мирного и долгосрочного урегулирования приднестровского конфликта. По его мнению, любое решение должно полностью уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы и не препятствовать ее европейскому курсу.