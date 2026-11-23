罗马尼亚将继续支持摩尔多瓦加强国防能力和加入欧盟的努力。罗马尼亚总理卢卡·尼库列斯库在布加勒斯特会见摩尔多瓦副总理米哈伊·波普绍伊和瓦莱里乌·基韦里后表示，Romania Insider报道。

支持欧洲一体化

会谈在维多利亚宫举行。米哈伊·波普绍伊还担任摩尔多瓦外交部长，瓦莱里乌·基韦里则负责再整合事务。尼库列斯库表示，布加勒斯特重申了对摩尔多瓦坚定而积极的支持，包括支持其加入欧盟，并祝贺摩尔多瓦官员在谈判进程中取得重大进展。

双方还讨论了旨在连接两国能源和交通基础设施的项目现状及前景。此次布加勒斯特会晤是在尼库列斯库此前访问基希讷乌之后举行的。

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黑海安全

地区安全也是单独讨论的话题，特别是无人机多次侵入以及对黑海商船的袭击。尼库列斯库表示，罗马尼亚和摩尔多瓦一致认为，需要加强合作与协调，以应对这些挑战。

防务合作与德涅斯特河沿岸地区

罗马尼亚总理还确认支持增强摩尔多瓦的韧性，包括发展其防御能力。他将两国在联合采购多用途轮式车辆平台方面的伙伴关系列为这种互动的首个例子。

尼库列斯库重申了布加勒斯特支持全面、和平且持久解决德涅斯特河沿岸冲突的立场。他认为，任何解决方案都必须充分尊重摩尔多瓦的主权和领土完整，并且不得阻碍其欧洲道路。

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