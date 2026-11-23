Rumunia będzie nadal wspierać wysiłki Mołdawii na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych i przystąpienia do Unii Europejskiej. Poinformował o tym premier Rumunii Luca Niculescu po spotkaniu w Bukareszcie z wicepremierami Mołdawii Mihaiem Popșoiem i Valeriu Civerim, podaje Romania Insider.

Wsparcie dla integracji europejskiej

Rozmowy odbyły się w Pałacu Wiktorii. Mihai Popșoi pełni również funkcję ministra spraw zagranicznych Mołdawii, a Valeriu Civeri odpowiada za reintegrację. Niculescu oświadczył, że Bukareszt potwierdził zdecydowane i aktywne wsparcie dla Mołdawii, w tym dla jej przystąpienia do UE, oraz pogratulował mołdawskim urzędnikom znacznych postępów w procesie negocjacyjnym.

Strony omówiły również stan i perspektywy projektów mających połączyć infrastrukturę energetyczną i transportową obu krajów. Spotkanie w Bukareszcie odbyło się po wcześniejszej wizycie Niculescu w Kiszyniowie.

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Bezpieczeństwo na Morzu Czarnym

Osobnym tematem było bezpieczeństwo regionalne, w szczególności wielokrotne wtargnięcia dronów i ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym. Według Niculescu Rumunia i Mołdawia uzgodniły, że do reagowania na te wyzwania konieczna jest ściślejsza współpraca i koordynacja.

Współpraca obronna i Naddniestrze

Rumuński premier potwierdził także wsparcie dla wzmacniania odporności Mołdawii, w tym rozwoju jej zdolności obronnych. Jako pierwszy przykład takiej współpracy wskazał partnerstwo obu krajów w zakresie wspólnego zakupu wielozadaniowych kołowych platform pojazdowych.

Niculescu powtórzył stanowisko Bukaresztu popierające kompleksowe, pokojowe i trwałe uregulowanie konfliktu naddniestrzańskiego. Jego zdaniem każde rozwiązanie musi w pełni respektować suwerenność i integralność terytorialną Mołdawii oraz nie może utrudniać jej europejskiego kursu.

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