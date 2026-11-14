На Тайване разработали собственные прививочные черенки для золотых груш, что может помочь восстановить их производство в поселке Саньсин уезда Илань. Новые черенки этим летом создало Ланьянское отделение Хуаляньской районной станции сельскохозяйственных исследований и распространения технологий после двух лет испытаний, сообщает Taipei Times.

Возвращение груш на рынок

Агентство сельского хозяйства и продовольствия заявило, что в начале следующего года черенки будут прививать к грушевым деревьям. Ожидается, что золотые груши из Саньсина могут вновь появиться на рынке следующим летом.

Золотые груши являются одним из трех основных сортов так называемых саньсинских «супружеских» груш наряду с сортами косуй и хосуй. «Супружескими» называют груши, выращенные путем прививки черенков высококачественных, обычно высокогорных или высокоширотных сортов на деревья, приспособленные к теплому климату Тайваня.

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Замена поставок из Китая

Ранее золотые груши составляли более половины местного производства этого вида благодаря мягкой текстуре, сладкому вкусу и светло-желтой кожице. Этот сорт редко выращивают в других регионах, поскольку он более чувствителен к климату и условиям выращивания.

Поставки черенков для прививки золотых груш из китайской провинции Шаньдун прекратились четыре года назад на фоне усиления напряженности между сторонами Тайваньского пролива. Черенки сортов косуй и хосуй продолжали поставлять из Японии, однако выращивание золотых груш было приостановлено из-за нехватки шаньдунских черенков.

Ланьянское отделение сообщило, что черенки для размножения отобрали с деревьев золотых груш в районе Лишань города Тайчжун. Ассоциация фермеров Саньсина намерена создать в горных районах Тайваня базу по производству прививочных черенков, чтобы обеспечить садоводов стабильными поставками.

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