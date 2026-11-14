台湾研发出用于黄金梨的本土嫁接枝条，这可能有助于恢复宜兰县三星乡的黄金梨生产。经过两年试验后，花莲区农业研究与推广站兰阳分场于今年夏天培育出这些新枝条，《台北时报》报道。

梨重返市场

农业与粮食署表示，这些枝条将于明年初嫁接到梨树上。预计来自三星的黄金梨明年夏天可能再次进入市场。

黄金梨是所谓三星“夫妻梨”的三个主要品种之一，另外两个品种为幸水和丰水。“夫妻梨”是指将优质、通常是高海拔或高纬度品种的枝条嫁接到适应台湾温暖气候的树木上培育出的梨。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

替代来自中国的供应

黄金梨此前凭借柔软的口感、甜味和浅黄色果皮，占当地这类梨产量的一半以上。由于对气候和生长条件更敏感，这一品种很少在其他地区种植。

来自中国山东省、用于嫁接黄金梨的枝条供应，在四年前因台湾海峡两岸紧张局势加剧而中断。幸水和丰水品种的枝条仍从日本供应，但由于缺少山东枝条，黄金梨种植被暂停。

兰阳分场表示，繁殖用枝条选自台中市梨山地区的黄金梨树。三星农会计划在台湾山区建立嫁接枝条生产基地，以确保果农获得稳定供应。

关注我们在