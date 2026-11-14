Na Tajwanie opracowano własne zrazy szczepienne dla złotych gruszek, co może pomóc w odbudowie ich produkcji w gminie Sansing w powiecie Yilan. Nowe zrazy stworzył tego lata oddział Lanyang Stacji Badań Rolniczych i Upowszechniania Technologii Okręgu Hualien po dwóch latach prób, podaje Taipei Times.

Powrót gruszek na rynek

Agencja ds. Rolnictwa i Żywności poinformowała, że na początku przyszłego roku zrazy zostaną zaszczepione na drzewach gruszowych. Oczekuje się, że złote gruszki z Sansing mogą ponownie pojawić się na rynku przyszłego lata.

Złote gruszki są jedną z trzech głównych odmian tak zwanych gruszek „małżeńskich” z Sansing, obok odmian kosui i hosui. Gruszkami „małżeńskimi” nazywa się gruszki uprawiane poprzez szczepienie zrazów wysokiej jakości, zazwyczaj wysokogórskich lub wysokoszerokościowych odmian na drzewach przystosowanych do ciepłego klimatu Tajwanu.

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Zastąpienie dostaw z Chin

Złote gruszki stanowiły wcześniej ponad połowę lokalnej produkcji tego typu dzięki miękkiej teksturze, słodkiemu smakowi i jasnożółtej skórce. Odmiana ta jest rzadko uprawiana w innych regionach, ponieważ jest bardziej wrażliwa na klimat i warunki uprawy.

Dostawy zrazów do szczepienia złotych gruszek z chińskiej prowincji Szantung zostały wstrzymane cztery lata temu w związku ze wzrostem napięć po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej. Zrazy odmian kosui i hosui nadal dostarczano z Japonii, jednak uprawę złotych gruszek zawieszono z powodu braku zrazów z Szantungu.

Oddział Lanyang poinformował, że zrazy do rozmnażania wybrano z drzew złotych gruszek w rejonie Lishan w mieście Taizhong. Stowarzyszenie Rolników Sansing zamierza utworzyć w górskich rejonach Tajwanu bazę produkcji zrazów szczepiennych, aby zapewnić sadownikom stabilne dostawy.

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