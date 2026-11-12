Quantum Systems称在德国遭网络攻击——Tagesschau

总部位于慕尼黑附近吉尔兴的德国无人机制造商Quantum Systems表示遭遇网络攻击。该公司于2026年10月底发现一起网络安全事件，Tagesschau报道。

事件调查

Quantum Systems表示，立即展开的内部调查发现，敌对行为者正在实施网络攻击。该公司称，其IT团队和安全专家与有关部门合作，已遏制该威胁。

该制造商还表示，鉴于已采取的措施和事件性质，其系统的最终用户和操作员不会面临风险。公司已将该事件通报主管部门；事件正在调查中。

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德国联邦国防军可能的反应

Tagesschau援引英国《金融时报》报道称，德国联邦国防军据称在事件发生后出于预防措施停用了Quantum Systems的无人机。德国联邦国防部在回应询问时未对这一媒体报道置评。

Quantum Systems生产军民两用无人机，用于军事和民用领域，包括侦察和监视。该公司还开发水面和水下无人机。其系统被乌克兰武装部队用于对抗俄罗斯这一侵略国的战争。该公司较新的研发成果包括Reliant侦察系统，该系统能够连续监视大范围区域超过10小时，以及用于控制无人系统的Mosaic软件。

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