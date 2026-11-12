Quantum Systems повідомила про кібератаку в Німеччині — Tagesschau

Німецький виробник безпілотників Quantum Systems, що базується в Ґільхінгу поблизу Мюнхена, заявив про кібератаку. Наприкінці жовтня 2026 року компанія виявила інцидент у сфері кібербезпеки, повідомляє Tagesschau.

Розслідування інциденту

За заявою Quantum Systems, негайне внутрішнє розслідування виявило активну кібератаку з боку ворожих суб’єктів. Компанія стверджує, що її ІТ-команди та фахівці з безпеки у співпраці з органами влади стримали загрозу.

Виробник також заявив, що з огляду на вжиті заходи та характер інциденту ризику для кінцевих користувачів і операторів його систем немає. Компанія повідомила про подію компетентні органи; інцидент розслідують.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можлива реакція Бундесверу

Financial Times, на яку посилається Tagesschau, повідомила, що Бундесвер нібито як запобіжний захід вивів з експлуатації дрони Quantum Systems після інциденту. Федеральне міністерство оборони Німеччини не прокоментувало цей медіазвіт у відповідь на запит.

Quantum Systems виробляє безпілотники подвійного призначення — для військового й цивільного використання, зокрема для розвідки та спостереження. Компанія також розробляє надводні й підводні дрони. Її системи використовують Збройні сили України у війні проти Росії — держави-агресора. Серед новіших розробок компанії — розвідувальна система Reliant, здатна безперервно спостерігати за великими територіями понад десять годин, а також програмне забезпечення Mosaic для керування безпілотними системами.

Читай нас у