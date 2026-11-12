Quantum Systems сообщила о кибератаке в Германии — Tagesschau

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems, базирующийся в Гильхинге недалеко от Мюнхена, заявил о кибератаке. В конце октября 2026 года компания обнаружила инцидент в сфере кибербезопасности, сообщает Tagesschau.

Расследование инцидента

Согласно заявлению Quantum Systems, немедленное внутреннее расследование выявило активную кибератаку со стороны враждебных субъектов. Компания утверждает, что ее ИТ-команды и специалисты по безопасности в сотрудничестве с органами власти сдержали угрозу.

Производитель также заявил, что с учетом принятых мер и характера инцидента риска для конечных пользователей и операторов его систем нет. Компания уведомила о событии компетентные органы; инцидент расследуется.

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Возможная реакция Бундесвера

Financial Times, на которую ссылается Tagesschau, сообщила, что Бундесвер якобы в качестве меры предосторожности вывел из эксплуатации беспилотники Quantum Systems после инцидента. Федеральное министерство обороны Германии не прокомментировало это сообщение СМИ в ответ на запрос.

Quantum Systems производит беспилотники двойного назначения — для военного и гражданского использования, в том числе для разведки и наблюдения. Компания также разрабатывает надводные и подводные дроны. Ее системы используют Вооруженные силы Украины в войне против России — государства-агрессора. Среди более новых разработок компании — разведывательная система Reliant, способная непрерывно наблюдать за большими территориями более десяти часов, а также программное обеспечение Mosaic для управления беспилотными системами.

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