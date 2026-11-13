Харви Джонс назначен первым председателем совета директоров Nvidia, а финансовый директор компании Колетт Кресс стала временным CEO после ухода Дженсена Хуанга. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на опубликованные скриншоты письма Джонса сотрудникам.

В письме Джонс заявил, что совет директоров серьезно относится к своим обязанностям перед компанией. Он входит в совет Nvidia с 1993 года — года основания компании Дженсеном Хуангом. Согласно биографии на сайте Nvidia, Джонс более 30 лет работает в технологической и полупроводниковой отраслях, основал две компании, руководил еще одной в качестве CEO и с 2004 года является управляющим партнером инвестиционной фирмы Square Wave Ventures.

Поиск постоянного CEO

По оценке Пенни Гершер, ранее работавшей с Джонсом, он, вероятно, возглавит поиск постоянного руководителя Nvidia. При этом она отметила, что напрямую не обсуждала это с Джонсом. По ее мнению, такому решению также способствует то, что он входит в Комитет Nvidia по назначениям и корпоративному управлению, который обычно привлекают к процессу поиска CEO.

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Гершер предположила, что поиск может занять как минимум несколько месяцев. По ее словам, совет директоров обычно привлекает рекрутинговую компанию для поиска кандидатов, после чего председатель совета и участники внутреннего поискового комитета общаются с наиболее перспективными претендентами. Bloomberg на этой неделе сообщило, что Nvidia уже наняла рекрутинговую фирму.

Опыт Джонса

В 1997 году Джонс вместе с Крисом Роуэном основал Tensilica — компанию в сфере полупроводниковых процессоров. Роуэн описал Джонса как опытного менеджера, который помогал команде сохранять уверенность и видеть более широкую стратегию. Давний руководитель технологической отрасли Чи-Фу Чан в интервью Computer History Museum в 2019 году также назвал Джонса убедительным собеседником, вспоминая его работу в Synopsys, которую Джонс возглавлял в 1987–1998 годах.

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