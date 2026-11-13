Харві Джонс став першим головою ради директорів Nvidia — Fortune

Харві Джонса призначили першим головою ради директорів Nvidia, а фінансова директорка компанії Колетт Кресс стала тимчасовою CEO після відходу Дженсена Хуанга. Про це повідомляє Fortune з посиланням на оприлюднені скриншоти листа Джонса до працівників.

У листі Джонс заявив, що рада директорів серйозно ставиться до своїх обов’язків щодо компанії. Він входить до ради Nvidia з 1993 року — року заснування компанії Дженсеном Хуангом. Згідно з біографією на сайті Nvidia, Джонс понад 30 років працює в технологічній та напівпровідниковій галузях, заснував дві компанії, очолював ще одну як CEO та з 2004 року є керівним партнером інвестиційної фірми Square Wave Ventures.

Пошук постійного CEO

За оцінкою Пенні Гершер, яка раніше працювала з Джонсом, він, імовірно, очолить пошук постійного керівника Nvidia. Водночас вона зазначила, що безпосередньо не обговорювала це з Джонсом. На її думку, такому рішенню сприяє й те, що він входить до Комітету з номінацій та корпоративного управління Nvidia, який зазвичай залучають до процесу пошуку CEO.

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Гершер припустила, що пошук може тривати щонайменше кілька місяців. За її словами, рада директорів зазвичай залучає рекрутингову компанію для пошуку кандидатів, а потім голова ради та учасники внутрішнього пошукового комітету спілкуються з найперспективнішими претендентами. Bloomberg цього тижня повідомляло, що Nvidia вже найняла рекрутингову фірму.

Досвід Джонса

У 1997 році Джонс разом із Крісом Ровеном заснував Tensilica — компанію у сфері напівпровідникових процесорів. Ровен описав Джонса як досвідченого менеджера, який допомагав команді зберігати впевненість і бачити ширшу стратегію. Давній керівник технологічної галузі Чі-Фу Чан в інтерв’ю Computer History Museum 2019 року також назвав Джонса переконливим співрозмовником, згадуючи його роботу в Synopsys, яку Джонс очолював у 1987–1998 роках.

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