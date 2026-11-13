Harvey Jones został mianowany pierwszym przewodniczącym rady dyrektorów Nvidii, a dyrektorka finansowa spółki Colette Kress została tymczasową CEO po odejściu Jensena Huanga. Informuje o tym Fortune, powołując się na opublikowane zrzuty ekranu listu Jonesa do pracowników.

W liście Jones oświadczył, że rada dyrektorów poważnie traktuje swoje obowiązki wobec spółki. Zasiada w radzie Nvidii od 1993 roku — roku założenia firmy przez Jensena Huanga. Według biografii na stronie Nvidii Jones od ponad 30 lat pracuje w branżach technologicznej i półprzewodnikowej, założył dwie firmy, kierował jeszcze jedną jako CEO, a od 2004 roku jest partnerem zarządzającym w firmie inwestycyjnej Square Wave Ventures.

Poszukiwanie stałego CEO

Według Penny Herscher, która wcześniej pracowała z Jonesem, prawdopodobnie pokieruje on poszukiwaniem stałego szefa Nvidii. Jednocześnie zaznaczyła, że nie rozmawiała o tym bezpośrednio z Jonesem. Jej zdaniem za taką decyzją przemawia również fakt, że zasiada on w Komitecie ds. Nominacji i Ładu Korporacyjnego Nvidii, który zwykle angażuje się w proces poszukiwania CEO.

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Herscher przypuszcza, że poszukiwania mogą potrwać co najmniej kilka miesięcy. Jak powiedziała, rada dyrektorów zwykle angażuje firmę rekrutacyjną do znalezienia kandydatów, a następnie przewodniczący rady i członkowie wewnętrznego komitetu poszukiwawczego rozmawiają z najbardziej obiecującymi kandydatami. Bloomberg poinformował w tym tygodniu, że Nvidia już zatrudniła firmę rekrutacyjną.

Doświadczenie Jonesa

W 1997 roku Jones wraz z Chrisem Rowenem założył Tensilica — firmę działającą w obszarze procesorów półprzewodnikowych. Rowen opisał Jonesa jako doświadczonego menedżera, który pomagał zespołowi zachować pewność siebie i dostrzegać szerszą strategię. Wieloletni menedżer branży technologicznej Chi-Fu Chan w wywiadzie dla Computer History Museum z 2019 roku również nazwał Jonesa przekonującym rozmówcą, wspominając jego pracę w Synopsys, którą Jones kierował w latach 1987–1998.

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