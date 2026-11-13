《财富》：哈维·琼斯成为英伟达首任董事会主席

哈维·琼斯被任命为英伟达首任董事会主席，而该公司首席财务官科莱特·克雷斯在黄仁勋离职后出任临时CEO。《财富》报道称，消息援引了已公布的琼斯致员工信件截图。

琼斯在信中表示，董事会严肃对待其对公司的职责。他自1993年起担任英伟达董事会成员，该年也是黄仁勋创立该公司的年份。根据英伟达网站上的个人简介，琼斯在科技和半导体行业工作超过30年，创办过两家公司，曾担任另一家公司的CEO，并自2004年起担任投资公司Square Wave Ventures的管理合伙人。

寻找常任CEO

曾与琼斯共事的彭妮·赫舍尔认为，他可能会领导寻找英伟达常任负责人的工作。同时，她指出，自己并未就此直接与琼斯讨论。她认为，支持这一决定的还有他是英伟达提名和公司治理委员会成员这一事实，该委员会通常会参与CEO遴选流程。

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赫舍尔推测，遴选可能至少持续数月。她表示，董事会通常会聘请招聘公司寻找候选人，随后董事会主席和内部遴选委员会成员会与最有前景的候选人沟通。彭博社本周报道称，英伟达已经聘请了一家招聘公司。

琼斯的经验

1997年，琼斯与克里斯·罗文共同创立了半导体处理器公司Tensilica。罗文称琼斯是一位经验丰富的管理者，帮助团队保持信心并看到更广泛的战略。长期担任科技行业高管的池福昌在2019年接受计算机历史博物馆采访时，也称琼斯是一位很有说服力的交谈者，并提及他在Synopsys的工作；琼斯于1987年至1998年领导该公司。

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