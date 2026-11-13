Министр по делам общин Великобритании Анджела Рейнер предоставила полное разрешение на реализацию проекта реконструкции и переоборудования бывшего объекта Министерства обороны недалеко от деревни Пиддингтон в Оксфордшире. На территории бывших казарм планируют создать центр для размещения просителей убежища. Как сообщает The Guardian, окончательное решение об использовании объекта еще должно принять Министерство внутренних дел Великобритании.

Планы по бывшему военному объекту

Разрешение касается временного поэтапного использования бывшей складской площадки MoD Bicester недалеко от города Бистер. Там планируют разместить 1 256 просителей убежища, содержащихся под стражей.

В Министерстве внутренних дел заявили, что разрешение позволяет продолжить подготовку к использованию площадки, однако окончательное решение о запуске центра еще не принято. В ведомстве также сообщили, что правительство стремится более равномерно распределять места проживания просителей убежища по стране, закрывать гостиницы для их размещения и переходить к альтернативным объектам, в том числе бывшим военным базам.

По данным правительства, такие объекты должны быть самодостаточными, с круглосуточной охраной и видеонаблюдением, чтобы уменьшить влияние на местные сообщества. Правительство также заявило об экономии более 1 млрд фунтов стерлингов на расходах, связанных с размещением просителей убежища, после выборов.

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Сопротивление жителей и возможное обжалование

Решение приняли несмотря на сопротивление части жителей Пиддингтона. В сентябре там провели символический референдум о выходе деревни из состава Великобритании в знак протеста против запланированного центра: за проголосовали 285 человек, против — 26.

Группа Wrong Plan Wrong Site, выступающая против проекта, обратилась в Высокий суд с просьбой о судебном пересмотре предложений Министерства внутренних дел относительно объекта. Активисты также оспаривают принятое правительством в августе решение о том, что экологическая оценка проекта не требуется. По их словам, существуют обоснованные опасения относительно возможных значительных экологических последствий.

Решение о предоставлении разрешения может быть обжаловано в суде в течение шести недель. В Министерстве жилищного строительства, общин и местного самоуправления заявили, что из-за возможного юридического обжалования не будут подробнее комментировать решение.

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