Brytyjska minister ds. społeczności Angela Rayner udzieliła pełnej zgody na realizację projektu przebudowy i adaptacji byłego obiektu Ministerstwa Obrony w pobliżu wsi Piddington w Oxfordshire. Na terenie dawnych koszar planowane jest utworzenie ośrodka dla osób ubiegających się o azyl. Jak podaje The Guardian, ostateczną decyzję w sprawie wykorzystania obiektu musi jeszcze podjąć brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Plany dotyczące byłego obiektu wojskowego

Zgoda dotyczy tymczasowego etapowego wykorzystania byłego terenu magazynowego MoD Bicester w pobliżu miasta Bicester. Planowane jest tam zakwaterowanie 1 256 przetrzymywanych osób ubiegających się o azyl.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że zgoda umożliwia kontynuowanie przygotowań do wykorzystania terenu, jednak ostateczna decyzja o uruchomieniu ośrodka nie została jeszcze podjęta. Resort poinformował również, że rząd dąży do bardziej równomiernego rozmieszczenia miejsc zakwaterowania dla osób ubiegających się o azyl w całym kraju, zamknięcia hoteli wykorzystywanych do ich zakwaterowania oraz przejścia na alternatywne obiekty, w tym byłe bazy wojskowe.

Według rządu takie obiekty mają być samowystarczalne, z całodobową ochroną i monitoringiem wizyjnym, aby ograniczyć wpływ na lokalne społeczności. Rząd oświadczył również, że od wyborów zaoszczędził ponad 1 mld funtów szterlingów na kosztach związanych z zakwaterowaniem osób ubiegających się o azyl.

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Sprzeciw mieszkańców i możliwe zaskarżenie

Decyzję podjęto mimo sprzeciwu części mieszkańców Piddington. We wrześniu przeprowadzili oni symboliczne referendum w sprawie wystąpienia wsi ze Zjednoczonego Królestwa jako protest przeciwko planowanemu ośrodkowi: za zagłosowało 285 osób, a przeciw — 26.

Grupa Wrong Plan Wrong Site, która sprzeciwia się projektowi, zwróciła się do Wysokiego Trybunału o sądową kontrolę propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących obiektu. Aktywiści kwestionują również podjętą w sierpniu decyzję rządu, że ocena oddziaływania projektu na środowisko nie jest potrzebna. Ich zdaniem istnieją uzasadnione obawy dotyczące możliwych znaczących skutków dla środowiska.

Decyzja o udzieleniu zgody może zostać zaskarżona w sądzie w ciągu sześciu tygodni. Ministerstwo Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządu Lokalnego oświadczyło, że ze względu na możliwość zaskarżenia nie będzie szerzej komentować decyzji.

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