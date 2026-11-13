Sąd w mieście Gijón na północy Hiszpanii zawiesił działalność ultraprawicowej grupy Nucleo Nacional w ramach śledztwa dotyczącego domniemanych przestępstw z nienawiści i nielegalnego zrzeszania się. Sąd nakazał zamknięcie biura organizacji, zablokowanie jej kont bankowych oraz treści w mediach społecznościowych — informuje Al Jazeera.

Zatrzymania i przeszukania

Decyzję sądu poprzedziło zatrzymanie w ubiegłym tygodniu 14 członków grupy. Są oni podejrzewani o podżeganie do nienawiści wobec grup szczególnie narażonych oraz osób o przeciwstawnych poglądach ideologicznych.

Policja przeprowadziła także przeszukania w siedzibie Nucleo Nacional w Madrycie i innych miejscach. Funkcjonariusze poinformowali o skonfiskowaniu ponad 20 sztuk broni palnej, z których część nie miała zezwoleń, a także dużej ilości amunicji i innej nielegalnej broni.

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Środki zapobiegawcze

Sąd poinformował, że wobec kluczowych członków organizacji zastosowano już środki zapobiegawcze. Zakazano im opuszczania Hiszpanii i zobowiązano ich do cotygodniowego stawiennictwa w sądzie.

W nagraniu opublikowanym w serwisie społecznościowym X nienazwany przedstawiciel Nucleo Nacional nazwał działania wobec ruchu „prześladowaniem i represjami politycznymi”. „Nie pokonają nas” — głosi wpis. Grupa określa się jako ruch polityczny i na swojej stronie internetowej, zablokowanej na mocy decyzji sądu, deklarowała dążenie do „narodowego przebudzenia”.

Hiszpańskie władze wcześniej sprawdzały organizację z powodu jej antyimigracyjnej retoryki, w tym po tym, jak w lipcu tysiące migrantów przybyły do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej.

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