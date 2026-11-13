西班牙法院暂停Nucleo Nacional活动——半岛电视台

西班牙北部希洪市一家法院在调查涉嫌仇恨犯罪和非法结社案件期间，暂停了极右翼组织Nucleo Nacional的活动。法院下令关闭该组织办公室，冻结其银行账户并封锁其社交媒体内容，半岛电视台报道。

拘留和搜查

法院作出这一决定之前，该组织14名成员于上周被拘留。他们涉嫌煽动针对弱势群体及持相反意识形态观点人士的仇恨。

警方还对Nucleo Nacional位于马德里的总部及其他地点进行了搜查。执法人员表示，缴获了20多支枪械，其中部分没有许可证，以及大量弹药和其他非法武器。

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预防性措施

法院表示，已对该组织的核心成员采取预防性措施。他们被禁止离开西班牙，并被要求每周到法院报到。

在社交媒体平台X发布的一段视频中，一名未具名的Nucleo Nacional代表将针对该运动的行动称为“迫害和政治镇压”。“他们不会战胜我们，”帖子称。该组织自称为政治运动，并曾在其网站上表示寻求“民族觉醒”；该网站已根据法院命令被封锁。

西班牙当局此前曾因该组织的反移民言论对其进行审查，其中包括在7月数千名移民抵达休达之后。休达是西班牙位于北非的一块飞地。

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