Суд в городе Хихон на севере Испании приостановил деятельность ультраправой группы Nucleo Nacional в рамках расследования предполагаемых преступлений на почве ненависти и незаконного объединения. Суд постановил закрыть офис организации, заблокировать ее банковские счета и контент в социальных сетях, сообщает Al Jazeera.

Задержания и обыски

Решению суда предшествовало задержание на прошлой неделе 14 членов группы. Их подозревают в разжигании ненависти в отношении уязвимых групп и людей с противоположными идеологическими взглядами.

Полиция также провела обыски в штаб-квартире Nucleo Nacional в Мадриде и других местах. Правоохранители заявили об изъятии более 20 единиц огнестрельного оружия, часть которого не имела разрешений, а также большого количества боеприпасов и другого незаконного оружия.

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Меры пресечения

Суд сообщил, что к ключевым членам организации уже применили меры пресечения. Им запретили покидать Испанию и обязали еженедельно являться в суд.

В видео, опубликованном в социальной сети X, неназванный представитель Nucleo Nacional назвал действия в отношении движения «преследованием и политическими репрессиями». «Они нас не победят», — говорится в публикации. Группа называет себя политическим движением и на своем сайте, который был заблокирован по решению суда, заявляла о стремлении к «национальному пробуждению».

Испанские власти ранее проверяли организацию из-за ее антииммиграционной риторики, в том числе после того, как в июле тысячи мигрантов прибыли в Сеуту — испанский анклав в Северной Африке.

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