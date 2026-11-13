W Bahrajnie irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że uderzył w amerykański radar wczesnego ostrzegania. Jak podaje Jerusalem Post, jest to pierwsze twierdzenie Iranu o ataku na amerykański obiekt wojskowy w państwie Zatoki Perskiej od początku września.

Wersja Iranu

Irańskie media państwowe przekazały, że IRGC określił uderzenie jako odpowiedź na rzekomy atak lotniczy na wieżę telekomunikacyjną w okręgu Sirik na południu Iranu, w prowincji Hormozgan. USA i Bahrajn nie skomentowały od razu tego oświadczenia.

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Kontekst konfrontacji

Według publikacji konflikt między Iranem a USA rozpoczął się po amerykańskich i izraelskich uderzeniach na Iran 28 lutego i rozprzestrzenił się na region. Iran wystrzeliwał rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w państwach Zatoki Perskiej, a także próbował ograniczyć żeglugę w Cieśninie Ormuz. Waszyngton ze swojej strony wprowadził morską blokadę irańskich portów.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że bez wahania wznowi uderzenia wojskowe na Iran, jeśli ten będzie zagrażał sojusznikom USA i amerykańskim statkom.

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