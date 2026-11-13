В Бахрейне Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удар по американскому радару раннего предупреждения. Как сообщает Jerusalem Post, это первое заявление Ирана об атаке на американский военный объект в стране Персидского залива с начала сентября.

Версия Ирана

Иранские государственные СМИ передали, что КСИР назвал удар ответом на якобы воздушную атаку на телекоммуникационную башню в округе Сирик на юге Ирана, в провинции Хормозган. США и Бахрейн сразу не прокомментировали это заявление.

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Контекст противостояния

По данным издания, конфликт между Ираном и США начался после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля и распространился на регион. Иран запускал ракеты и беспилотники по американским базам в государствах Персидского залива, а также пытался ограничить судоходство в Ормузском проливе. Вашингтон, со своей стороны, ввел морскую блокаду иранских портов.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что без колебаний возобновит военные удары по Ирану, если тот будет угрожать союзникам США и американским судам.

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