W USA demokrata Eric Jones, według prognozy Decision Desk HQ (DDHQ), pokona urzędującego demokratycznego kongresmena Mike’a Thompsona w wyborach w 4. okręgu Kalifornii. Jak informuje The Hill, wyścig pozostawał nierozstrzygnięty od dnia głosowania, jednak w czwartek DDHQ wskazało Jonesa jako zwycięzcę. W tym momencie wyprzedzał on Thompsona o ponad 4 punkty procentowe.

Prognozowana porażka Thompsona

Jeśli prognoza DDHQ się potwierdzi, Thompson stanie się jedynym demokratą w Izbie Reprezentantów USA, który przegrał wybory powszechne w tym cyklu. Republikanie przejęli kontrolę nad trzema miejscami wcześniej zajmowanymi przez demokratów, jednak wszystkie były wakujące. Dwa z tych trzech przejść były związane ze zmianą granic okręgów wyborczych w trakcie kadencji.

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Kampania Jonesa

35-letni Jones jest biznesmenem, który wcześniej nie kandydował na stanowiska pochodzące z wyborów. W kampanii podkreślał walkę z korupcją i obniżanie kosztów, a także mówił, że dorastał w biedzie i dostał się na Uniwersytet Yale dzięki stypendium. Thompson ma 75 lat i pełnił funkcję kongresmena przez 14 kadencji.

W Kalifornii obowiązuje system prawyborów, w którym do wyborów powszechnych przechodzi dwóch kandydatów z największą liczbą głosów, niezależnie od przynależności partyjnej. W 4. okręgu, położonym w rejonie Napa na północy stanu, rywalizowało dwóch demokratów. Przed wyborami śródokresowymi granice okręgu zmieniono w ramach zatwierdzonego przez wyborców planu, będącego odpowiedzią na zmianę granic okręgów w Teksasie: okręg stał się mniej demokratyczny, choć nadal jest uznawany za bezpieczny dla tej partii.

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