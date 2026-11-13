В США демократ Эрик Джонс, согласно прогнозу Decision Desk HQ (DDHQ), победит действующего конгрессмена-демократа Майка Томпсона на выборах в 4-м округе Калифорнии. Как сообщает The Hill, гонка оставалась без прогноза победителя со дня голосования, однако в четверг DDHQ отдало победу Джонсу. На тот момент он опережал Томпсона более чем на 4 процентных пункта.

Прогнозируемое поражение Томпсона

Если прогноз DDHQ подтвердится, Томпсон станет единственным демократом в Палате представителей США, который проиграл всеобщие выборы в этом цикле. Республиканцы взяли под контроль три места, ранее удерживаемые демократами, однако все они были вакантными. Два из этих трех переходов связаны с изменением границ избирательных округов в середине каденции.

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Кампания Джонса

35-летний Джонс — бизнесмен, который ранее не баллотировался на выборные должности. В ходе кампании он акцентировал внимание на борьбе с коррупцией и снижении расходов, а также рассказывал, что вырос в бедности и поступил в Йельский университет благодаря стипендии. Томпсону 75 лет, он занимал должность конгрессмена в течение 14 каденций.

В Калифорнии действует система праймериз, при которой на всеобщие выборы выходят два кандидата с наибольшим количеством голосов независимо от партийной принадлежности. В 4-м округе, расположенном в районе Напы на севере штата, соревновались два демократа. Перед промежуточными выборами границы округа изменили в рамках поддержанного избирателями плана в ответ на перераспределение округов в Техасе: округ стал менее демократическим, хотя по-прежнему считается надежным для этой партии.

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