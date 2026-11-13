Audi ogłosiło wsparcie dla ładowania dwukierunkowego w kompaktowym samochodzie elektrycznym A2 e-tron. Funkcja umożliwia wykorzystanie baterii trakcyjnej pojazdu do zasilania urządzeń zewnętrznych, w tym narzędzi lub sprzętu kempingowego, a także do dostarczania energii elektrycznej do domu podczas przerw w dostawach.

Jak informuje Motor1, 12 listopada Audi opisało dwa dostępne tryby ładowania dwukierunkowego: Vehicle-to-Load (V2L) i Vehicle-to-Home (V2H). Trzeci tryb — Vehicle-to-Grid (V2G), który przewiduje przesyłanie energii elektrycznej z samochodu do publicznej sieci — nie został jeszcze uruchomiony.

Zasilanie urządzeń i domu

Tryb V2L pozwala zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne bezpośrednio z samochodu. Tryb V2H jest przeznaczony do wykorzystania zapasu energii baterii w domowej instalacji elektrycznej. Wymaga to kompatybilnej dwukierunkowej ściennej stacji DC, ponieważ zwykła domowa ładowarka nie ma takiej funkcji.

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Dla V2H Audi ustaliło zakres naładowania baterii od 20% do 80%. Przy poziomie naładowania poniżej 20% samochód może pobierać energię elektryczną z sieci, a przy poziomie powyżej 80% — przekazywać ją do domu. Według firmy uruchomienie V2G zależy od regulacji, infrastruktury ładowania, wyposażenia domu oraz odpowiedniej taryfy energii elektrycznej.

Baterie i szybkość ładowania

Audi A2 e-tron jest oferowane z trzema wariantami baterii: 52 kWh i 61 kWh o chemii litowo-żelazowo-fosforanowej oraz 84 kWh z ogniwami niklowo-manganowo-kobaltowymi. Moc szybkiego ładowania prądem stałym, zależnie od baterii, wynosi od 100 do 183 kW.

W warunkach testowych Audi uzupełnienie poziomu naładowania z 10% do 80% zajmuje 24 minuty w przypadku baterii 52 kWh, 26 minut dla wersji 61 kWh i 29 minut dla akumulatora 84 kWh. Największa bateria, według wstępnej deklaracji Audi, zapewnia zasięg do 401 mil.

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