Audi объявила о поддержке двунаправленной зарядки в компактном электромобиле A2 e-tron. Функция позволяет использовать тяговую батарею автомобиля для питания внешних устройств, в том числе инструментов или оборудования для кемпинга, а также для подачи электроэнергии в дом во время перебоев.

Как сообщает Motor1, 12 ноября Audi описала два доступных режима двунаправленной зарядки: Vehicle-to-Load (V2L) и Vehicle-to-Home (V2H). Третий режим — Vehicle-to-Grid (V2G), предусматривающий передачу электроэнергии от автомобиля в общую сеть, — пока не запущен.

Питание устройств и дома

Режим V2L позволяет напрямую питать внешние электроприборы от автомобиля. Режим V2H предназначен для использования запаса энергии батареи в домашней электросети. Для этого нужна совместимая двунаправленная настенная DC-станция, поскольку обычное домашнее зарядное устройство такой функции не имеет.

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Для V2H Audi установила диапазон заряда батареи от 20% до 80%. При уровне заряда ниже 20% автомобиль может получать электроэнергию из сети, а при уровне выше 80% — передавать ее в дом. По данным компании, запуск V2G зависит от регулирования, зарядной инфраструктуры, домашнего оборудования и соответствующего тарифа на электроэнергию.

Батареи и скорость зарядки

Audi A2 e-tron предлагают с тремя вариантами батарей: на 52 кВт·ч и 61 кВт·ч с литий-железо-фосфатной химией, а также на 84 кВт·ч с никель-марганец-кобальтовыми элементами. Мощность быстрой зарядки постоянным током в зависимости от батареи составляет от 100 до 183 кВт.

В условиях испытаний Audi пополнение заряда с 10% до 80% занимает 24 минуты для батареи на 52 кВт·ч, 26 минут для версии на 61 кВт·ч и 29 минут для аккумулятора на 84 кВт·ч. Самая большая батарея, согласно предварительному заявлению Audi, обеспечивает запас хода до 401 мили.

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