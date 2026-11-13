Audi宣布，紧凑型电动汽车A2 e-tron支持双向充电。该功能可利用车辆的动力电池为外部设备供电，包括工具或露营设备，也可在停电期间向家庭供电。

据Motor1报道，Audi于11月12日介绍了两种可用的双向充电模式：Vehicle-to-Load（V2L）和Vehicle-to-Home（V2H）。第三种模式Vehicle-to-Grid（V2G）可将电力从车辆输送至公共电网，目前尚未推出。

为设备和家庭供电

V2L模式允许直接由车辆为外部电器供电。V2H模式旨在将电池储备的能量用于家庭电力系统。这需要兼容的双向直流壁挂式充电设备，因为普通家用充电器不具备此功能。

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针对V2H，Audi设定的电池电量范围为20%至80%。当电量低于20%时，车辆可从电网获取电力；当电量高于80%时，则可向家庭输送电力。该公司表示，V2G的推出取决于监管、充电基础设施、家庭设备以及相应的电价。

电池与充电速度

Audi A2 e-tron提供三种电池选项：采用磷酸铁锂化学体系的52千瓦时和61千瓦时电池，以及采用镍锰钴电芯的84千瓦时电池。根据电池不同，直流快速充电功率为100至183千瓦。

在Audi测试条件下，52千瓦时电池从10%充至80%需24分钟，61千瓦时版本需26分钟，84千瓦时电池需29分钟。根据Audi此前的说法，最大容量电池可提供最高401英里的续航里程。

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