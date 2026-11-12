Quantum Systems poinformował o cyberataku w Niemczech — Tagesschau

Niemiecki producent dronów Quantum Systems, mający siedzibę w Gilching niedaleko Monachium, poinformował o cyberataku. Pod koniec października 2026 roku firma wykryła incydent w obszarze cyberbezpieczeństwa, informuje Tagesschau.

Dochodzenie w sprawie incydentu

Według oświadczenia Quantum Systems natychmiastowe wewnętrzne dochodzenie wykryło aktywny cyberatak ze strony wrogich podmiotów. Firma twierdzi, że jej zespoły IT i specjaliści ds. bezpieczeństwa, we współpracy z organami władzy, powstrzymali zagrożenie.

Producent oświadczył również, że ze względu na podjęte środki i charakter incydentu nie ma ryzyka dla użytkowników końcowych i operatorów jego systemów. Firma powiadomiła o zdarzeniu właściwe organy; incydent jest badany.

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Możliwa reakcja Bundeswehry

„Financial Times”, na który powołuje się Tagesschau, poinformował, że Bundeswehra rzekomo wycofała z eksploatacji drony Quantum Systems jako środek ostrożności po incydencie. Federalne Ministerstwo Obrony Niemiec nie skomentowało tego doniesienia medialnego w odpowiedzi na zapytanie.

Quantum Systems produkuje drony podwójnego zastosowania — do użytku wojskowego i cywilnego, w tym do rozpoznania i obserwacji. Firma rozwija także drony nawodne i podwodne. Jej systemy są wykorzystywane przez Siły Zbrojne Ukrainy w wojnie przeciwko Rosji, państwu-agresorowi. Wśród nowszych opracowań firmy są system rozpoznawczy Reliant, zdolny do nieprzerwanego monitorowania dużych obszarów przez ponad dziesięć godzin, a także oprogramowanie Mosaic do zarządzania systemami bezzałogowymi.

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