Dyrektor izraelskiego wywiadu Mossad Roman Hofmann przybył do Waszyngtonu w USA na spotkania z wysokimi urzędnikami administracji prezydenta Donalda Trumpa w sprawie wojny z Iranem. Powołując się na źródła, poinformował o tym Jerusalem Post.

Spotkanie z dyrektorem CIA

Według publikacji Hofmann spotyka się w Waszyngtonie z dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej USA Johnem Ratcliffe’em. Źródła Jerusalem Post nie podały szczegółów tych rozmów.

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Dalsza podróż do Miami

Po spotkaniu z Ratcliffe’em szef Mossadu ma udać się do Miami. Tam spotka się ze specjalnym wysłannikiem USA na Bliski Wschód Steve’em Witkoffem, podały źródła publikacji.

Wizyta Hofmanna odbywa się w czasie, gdy premier Izraela Binjamin Netanjahu wzywa prezydenta USA Donalda Trumpa do wznowienia działań bojowych przeciwko Iranowi. Informacje o podróży i planowanych kontaktach opierają się na danych ze źródeł Jerusalem Post.

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