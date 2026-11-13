+11° Киев +5° Варшава +9° Вашингтон
$ 45.4 € 50.2 zł 11.39
$ 45.4 € 50.2 zł 11.39
+11° Киев +5° Варшава +9° Вашингтон
Новости Вокруг света

Директор «Моссада» Гофман прибыл в США для переговоров по Ирану — Jerusalem Post

UA.NEWS 13 Ноября 2026 16:41
Директор «Моссада» Гофман прибыл в США для переговоров по Ирану — Jerusalem Post

Директор израильской разведки «Моссад» Роман Гофман прибыл в Вашингтон, США, для встреч с высокопоставленными чиновниками администрации президента Дональда Трампа по поводу войны с Ираном. Об этом со ссылкой на источники сообщает Jerusalem Post.

Встреча с директором ЦРУ

По данным издания, в Вашингтоне Гофман встречается с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Источники Jerusalem Post не сообщили деталей этих переговоров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дальнейшая поездка в Майами

После встречи с Рэтклиффом глава «Моссада» должен отправиться в Майами. Там он встретится со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, отметили источники издания.

Визит Гофмана проходит на фоне того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывает президента США Дональда Трампа возобновить боевые действия против Ирана. Информация о поездке и запланированных контактах основывается на данных источников Jerusalem Post.

Читай нас в
Загружай наше приложение