Директор израильской разведки «Моссад» Роман Гофман прибыл в Вашингтон, США, для встреч с высокопоставленными чиновниками администрации президента Дональда Трампа по поводу войны с Ираном. Об этом со ссылкой на источники сообщает Jerusalem Post.

Встреча с директором ЦРУ

По данным издания, в Вашингтоне Гофман встречается с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Источники Jerusalem Post не сообщили деталей этих переговоров.

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Дальнейшая поездка в Майами

После встречи с Рэтклиффом глава «Моссада» должен отправиться в Майами. Там он встретится со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, отметили источники издания.

Визит Гофмана проходит на фоне того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывает президента США Дональда Трампа возобновить боевые действия против Ирана. Информация о поездке и запланированных контактах основывается на данных источников Jerusalem Post.

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