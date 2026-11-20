В Великобритании автопроизводитель Renault установил стартовую цену нового электрического городского автомобиля Twingo E-Tech на уровне 14 745 фунтов стерлингов. В сумму включён государственный грант Electric Clean Car Grant в размере 3 750 фунтов. Как сообщает Electrek, по такой цене модель стоит дешевле бензинового Dacia Sandero, стоимость которого начинается от 14 765 фунтов.

Цена и комплектации

Базовая версия Twingo E-Tech Evolution также дешевле самого доступного электромобиля BYD на британском рынке — Dolphin Surf, который стоит от 18 675 фунтов. В то же время Dacia Spring с ценой от 11 990 фунтов и Leapmotor T03 стоимостью от 12 995 фунтов остаются дешевле новинки Renault.

Renault предложит три комплектации модели. Версия Techno будет стоить от 16 245 фунтов с учётом гранта, а Launch Edition — от 17 645 фунтов. Компания предлагает два года бесплатного обслуживания покупателям, которые до 30 июня 2027 года оформят автомобиль через Mobilize Financial Services по программам PCP или HP.

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Запас хода и оснащение

Базовый Twingo E-Tech Evolution оснащён литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 27,5 кВт·ч и электромотором мощностью 60 кВт, или 80 лошадиных сил. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет до 163 миль. По данным Renault, зарядка постоянным током мощностью до 50 кВт позволяет восполнить заряд с 15% до 80% за 28 минут.

Длина пятидверного электромобиля составляет 3 790 мм. Renault заявляет объём багажника до 360 литров, а задние сиденья можно отдельно сдвигать и складывать в пропорции 50:50. Начальное оснащение включает 16-дюймовые стальные колёса, 7-дюймовый дисплей водителя, 10-дюймовый навигационный экран, круиз-контроль и систему удержания в полосе.

Комплектация Techno дополнительно оснащена 18-дюймовыми колёсами, камерой заднего вида, автоматическим климат-контролем, подогревом передних сидений и режимом управления одной педалью. В Launch Edition предусмотрены, в частности, мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрёстном движении сзади и система автоматической парковки.

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