W Wielkiej Brytanii producent samochodów Renault ustalił cenę wyjściową nowego elektrycznego auta miejskiego Twingo E-Tech na 14 745 funtów szterlingów. Kwota obejmuje rządowy grant Electric Clean Car Grant w wysokości 3 750 funtów. Jak podaje Electrek, w tej cenie model kosztuje mniej niż benzynowa Dacia Sandero, której cena zaczyna się od 14 765 funtów.

Cena i wersje wyposażenia

Podstawowa wersja Twingo E-Tech Evolution jest również tańsza od najtańszego samochodu elektrycznego BYD na brytyjskim rynku — Dolphin Surf, którego cena zaczyna się od 18 675 funtów. Jednocześnie Dacia Spring, kosztująca od 11 990 funtów, oraz Leapmotor T03 w cenie od 12 995 funtów pozostają tańsze od nowości Renault.

Renault zaoferuje trzy wersje wyposażenia modelu. Wersja Techno będzie dostępna od 16 245 funtów z uwzględnieniem grantu, a Launch Edition — od 17 645 funtów. Firma oferuje dwa lata bezpłatnego serwisowania nabywcom, którzy do 30 czerwca 2027 roku sfinansują samochód przez Mobilize Financial Services w ramach programów PCP lub HP.

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Zasięg i wyposażenie

Podstawowy Twingo E-Tech Evolution wyposażono w litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator o pojemności 27,5 kWh oraz silnik elektryczny o mocy 60 kW, czyli 80 koni mechanicznych. Deklarowany zasięg według cyklu WLTP wynosi do 163 mil. Według Renault ładowanie prądem stałym o mocy do 50 kW umożliwia uzupełnienie energii od 15% do 80% w 28 minut.

Długość pięciodrzwiowego samochodu elektrycznego wynosi 3 790 mm. Renault deklaruje pojemność bagażnika do 360 litrów, a tylne siedzenia można niezależnie przesuwać i składać w proporcji 50:50. Wyposażenie podstawowe obejmuje 16-calowe stalowe koła, 7-calowy wyświetlacz kierowcy, 10-calowy ekran nawigacji, tempomat oraz system utrzymania pasa ruchu.

Wersja Techno dodatkowo otrzymała 18-calowe koła, kamerę cofania, automatyczną klimatyzację, podgrzewane przednie siedzenia i tryb jazdy jednym pedałem. Launch Edition przewiduje między innymi monitorowanie martwego pola, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu oraz system automatycznego parkowania.

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