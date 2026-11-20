在英国，汽车制造商雷诺将新款 Twingo E-Tech 电动城市车的起售价定为14,745英镑。该价格包含金额为3,750英镑的政府 Electric Clean Car Grant 补贴。正如Electrek报道，按这一价格计算，该车型比起售价为14,765英镑的燃油版 Dacia Sandero 更便宜。

价格和配置

入门版 Twingo E-Tech Evolution 的价格也低于英国市场上最便宜的比亚迪电动车 Dolphin Surf，后者起售价为18,675英镑。同时，起售价为11,990英镑的 Dacia Spring 和起售价为12,995英镑的 Leapmotor T03 仍比雷诺这款新车更便宜。

雷诺将提供该车型的三种配置。计入补贴后，Techno 版起售价为16,245英镑，Launch Edition 版起售价为17,645英镑。对于在2027年6月30日前通过 Mobilize Financial Services 按 PCP 或 HP 计划购车的买家，公司提供两年免费保养服务。

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续航里程和配置

入门版 Twingo E-Tech Evolution 配备容量为27.5千瓦时的磷酸铁锂电池，以及一台功率为60千瓦、即80马力的电动机。其按 WLTP 工况计算的标称续航里程最高为163英里。雷诺表示，最高50千瓦的直流充电可在28分钟内将电量从15%充至80%。

这款五门电动车的车长为3,790毫米。雷诺称，后备厢容积最高可达360升，后排座椅可独立滑动，并可按50:50比例折叠。基础配置包括16英寸钢制车轮、7英寸驾驶员显示屏、10英寸导航屏幕、定速巡航和车道保持系统。

Techno 配置还配备18英寸车轮、倒车摄像头、自动空调、前排座椅加热和单踏板驾驶模式。Launch Edition 则包括盲区监测、后方横向来车警告以及自动泊车系统等配置。

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