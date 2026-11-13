UPI：美国军官在英国因涉嫌为俄罗斯从事间谍活动被拘留

据UPI报道，41岁的美国陆军中校布兰登·泰纳在英国格洛斯特附近因涉嫌企图为俄罗斯从事间谍活动而被拘留。他是一名人事专家，曾在北约盟军快速反应军团服役。

嫌疑与羁押

据伦敦警察厅消息，泰纳因涉嫌获取或披露受保护信息，以及协助外国情报机构而被拘留。周四，执法部门获得了继续羁押这名军人的授权，因此他可能被羁押至11月19日。

调查由伦敦警察厅反恐部门与联邦调查局及美国军方合作进行。联邦调查局局长卡什·帕特尔表示，间谍活动嫌疑令美国及其盟友尤为担忧。

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在北约机构服役

泰纳曾在伊姆金兵营服役，那里设有北约一个机构的总部，该机构负责制定在危机情况下使用地面部队的计划。他此前曾在阿富汗、伊拉克和卡塔尔服役。

这名军人的动机尚未确定。同时，据《今日美国》报道，一名官员表示，根据现有评估，泰纳没有向俄罗斯当局提供情报信息。美国陆军反情报司令部司令肖恩·斯廷琼准将称，此案提醒人们，拥有敏感信息访问权限的人员构成持续威胁。

俄罗斯的反应与后续程序

在作为侵略国的俄罗斯联邦，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，俄方不了解此次拘留的情况，并声称与此事无关。据《今日美国》援引的一名美国部门官员称，在英国对泰纳提出指控后，美国军方必须根据军事司法规范在美国追究其责任。

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