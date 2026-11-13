W Wielkiej Brytanii, w pobliżu Gloucester, zatrzymano 41-letniego podpułkownika armii USA Brandona Tynera pod zarzutem próby szpiegowania na rzecz Rosji. Był on specjalistą ds. kadr i służył w Sojuszniczym Korpusie Szybkiego Reagowania NATO, informuje UPI.

Podejrzenia i areszt

Według londyńskiej Metropolitan Police Tyner został zatrzymany pod zarzutem uzyskiwania lub ujawniania chronionych informacji, a także pomagania zagranicznym służbom wywiadowczym. W czwartek organy ścigania uzyskały nakaz dalszego przetrzymywania wojskowego w areszcie, dlatego może on pozostać zatrzymany do 19 listopada.

Śledztwo prowadził wydział antyterrorystyczny Metropolitan Police we współpracy z FBI i amerykańskim wojskiem. Dyrektor FBI Kash Patel oświadczył, że podejrzenia o szpiegostwo budzą szczególne zaniepokojenie w Stanach Zjednoczonych i wśród ich sojuszników.

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Służba w strukturze NATO

Tyner służył w koszarach Imjin, gdzie znajduje się siedziba struktury NATO opracowującej plany użycia wojsk lądowych w przypadku kryzysu. Wcześniej służył w Afganistanie, Iraku i Katarze.

Motywy wojskowego nie zostały jeszcze ustalone. Jednocześnie, według USA Today, jeden z urzędników oświadczył, że zgodnie z dostępnymi ocenami Tyner nie przekazywał informacji wywiadowczych rosyjskim władzom. Dowódca Dowództwa Kontrwywiadu Armii USA, generał brygady Sean Stinchon, nazwał tę sprawę przypomnieniem o stałym zagrożeniu ze strony osób mających dostęp do poufnych informacji.

Reakcja Rosji i dalsza procedura

W Federacji Rosyjskiej — państwie agresorze — rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że strona rosyjska nie zna okoliczności zatrzymania i rzekomo nie ma z nim związku. Według urzędnika amerykańskiego resortu cytowanego przez USA Today, po postawieniu Tynerowi zarzutów w Wielkiej Brytanii amerykańskie wojsko musi pociągnąć go do odpowiedzialności w USA zgodnie z normami wymiaru sprawiedliwości wojskowej.

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