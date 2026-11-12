NASA钱德拉X射线天文台的观测表明，NGC 4559星系中大质量恒星AT 2016blu反复出现的明亮爆发，可能由一颗不可见的致密伴星解释。它可能是一颗恒星级黑洞或一颗中子星，Space.com报道。

AT 2016blu位于螺旋星系NGC 4559的边缘，距地球约2500万光年，位于后发座。2012年1月11日，它的爆发最初被误认为是一次超新星爆发。然而，在光芒消退后，这颗恒星仍然可见，且该系统已记录到27次这样的爆发，大约每113天重复一次。

爆发期间的X射线信号

AT 2016blu属于高光度蓝变星类别——这类恒星质量极大、光度很高、不稳定，并会不时从外层抛出物质。2026年3月，钱德拉在又一次爆发期间对准了该目标。该天文台探测到了与可见爆发相关的强大X射线辐射。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

研究人员估计，这颗致密伴星沿椭圆轨道运行，周期为113天。在最近距离接近时，它的引力会从这颗高光度蓝变星拉走物质。这些物质在黑洞或中子星周围形成炽热的吸积盘，并发射X射线。

为何该系统看起来像超新星

X射线辐射加热了这颗恒星此前抛出的致密气体云。被加热的气体在可见光波段明亮发光，使该现象在外观上类似超新星爆发。研究作者还指出，AT 2016blu足够明亮，可被归类为超亮X射线源。观测结果的描述发表在《The Astrophysical Journal》期刊上。

关注我们在