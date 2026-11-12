Chandra вказала на компактного супутника зорі AT 2016blu — Space.com

Спостереження рентгенівської обсерваторії NASA Chandra вказують, що повторювані яскраві спалахи масивної зорі AT 2016blu в галактиці NGC 4559 може пояснювати невидимий компактний супутник. Ним може бути чорна діра зоряної маси або нейтронна зоря, повідомляє Space.com.

AT 2016blu розташована на околиці спіральної галактики NGC 4559, приблизно за 25 млн світлових років від Землі, у сузір’ї Волосся Вероніки. 11 січня 2012 року її спалах спершу прийняли за вибух наднової. Однак після згасання світла зоря залишилася видимою, а в системі зафіксували 27 таких спалахів, які повторюються приблизно кожні 113 днів.

Рентгенівський сигнал під час спалаху

AT 2016blu належить до класу яскравих блакитних змінних — дуже масивних і світних зір, що є нестабільними та час від часу викидають речовину із зовнішніх шарів. У березні 2026 року Chandra спрямували на об’єкт під час чергового спалаху. Обсерваторія зареєструвала потужне рентгенівське випромінювання, пов’язане з видимим спалахом.

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За оцінкою дослідників, компактний супутник рухається еліптичною орбітою з періодом 113 днів. Під час найближчого зближення його гравітація відтягує речовину від яскравої блакитної змінної. Вона утворює навколо чорної діри або нейтронної зорі гарячий акреційний диск, що випромінює рентгенівські промені.

Чому система нагадує наднову

Рентгенівське випромінювання нагріває щільну хмару газу, яку зоря викинула раніше. Нагрітий газ яскраво світиться у видимому діапазоні, через що явище зовні нагадує вибух наднової. Автори дослідження також зазначили, що AT 2016blu достатньо яскрава, щоб її можна було віднести до ультраяскравих рентгенівських джерел. Опис спостережень опублікували в журналі The Astrophysical Journal.

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