Наблюдения рентгеновской обсерватории NASA Chandra указывают, что повторяющиеся яркие вспышки массивной звезды AT 2016blu в галактике NGC 4559 могут объясняться невидимым компактным спутником. Им может быть чёрная дыра звёздной массы или нейтронная звезда, сообщает Space.com.

AT 2016blu расположена на окраине спиральной галактики NGC 4559, примерно в 25 млн световых лет от Земли, в созвездии Волос Вероники. 11 января 2012 года её вспышку сначала приняли за взрыв сверхновой. Однако после угасания света звезда осталась видимой, а в системе зафиксировали 27 таких вспышек, повторяющихся примерно каждые 113 дней.

Рентгеновский сигнал во время вспышки

AT 2016blu относится к классу ярких голубых переменных — очень массивных и светящихся звёзд, которые нестабильны и время от времени выбрасывают вещество из внешних слоёв. В марте 2026 года Chandra направили на объект во время очередной вспышки. Обсерватория зарегистрировала мощное рентгеновское излучение, связанное с видимой вспышкой.

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По оценке исследователей, компактный спутник движется по эллиптической орбите с периодом 113 дней. Во время наибольшего сближения его гравитация оттягивает вещество от яркой голубой переменной. Оно образует вокруг чёрной дыры или нейтронной звезды горячий аккреционный диск, излучающий рентгеновские лучи.

Почему система напоминает сверхновую

Рентгеновское излучение нагревает плотное облако газа, которое звезда выбросила ранее. Нагретый газ ярко светится в видимом диапазоне, из-за чего явление внешне напоминает взрыв сверхновой. Авторы исследования также отметили, что AT 2016blu достаточно яркая, чтобы её можно было отнести к ультраярким источникам рентгеновского излучения. Описание наблюдений опубликовали в журнале The Astrophysical Journal.

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