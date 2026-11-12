Rada dyrektorów Nvidia zebrała się w środę, aby podjąć decyzję w sprawie możliwego odwołania ze stanowiska dyrektora generalnego Jensena Huanga. Poinformował o tym Kathmandu Post, powołując się na poinformowane źródło. Firma nie udzieliła natychmiastowego komentarza w sprawie posiedzenia rady.

Możliwe odejście Huanga może stworzyć problem sukcesji dla producenta chipów, którego wartość rynkowa jest szacowana na około 4 bln dolarów. Huang jest współzałożycielem Nvidia, posiada około 3,6% akcji spółki i nie ma oczywistego następcy. Analityk D.A. Davidson, Gil Luria, powiedział, że natychmiastowe odwołanie szefa byłoby trudne ze względu na brak planu przekazania obowiązków, jednak rada może podjąć działania, jeśli otrzyma dowody naruszenia prawa lub zasad korporacyjnych.

Reakcja rynku

Po tym, jak The Wall Street Journal napisał o możliwych przygotowaniach do odwołania Huanga, akcje Nvidia spadły o około 8% po zakończeniu sesji zasadniczej. W tym tygodniu, uwzględniając ten spadek, wartość rynkowa spółki zmniejszyła się o około 600 mld dolarów — od czasu, gdy rada ogłosiła śledztwo w sprawie relacji Huanga z chińską bizneswoman.

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Jednocześnie akcje konkurentów Nvidia — AMD i Broadcom — wzrosły po zakończeniu sesji zasadniczej odpowiednio o 4% i 3%. Jeden z analityków powiązał to z oczekiwaniami inwestorów, że konkurenci mogą zdobyć udział w rynku.

Śledztwo rady

W niedzielnej notatce do pracowników Huang przyznał, że był niewierny żonie, i oświadczył, że bierze pełną odpowiedzialność, nie precyzując okoliczności. Tego samego dnia rada dyrektorów Nvidia rozpoczęła sprawdzanie, czy nie stał się on celem operacji zagranicznego wywiadu. Śledztwo prowadzą niezależni dyrektorzy z udziałem zewnętrznych prawników; w momencie jego rozpoczęcia rada wyraziła zaufanie do Huanga.

New York Times poinformował również, powołując się na pięć osób pracujących w Nvidia, o domniemanym pozamałżeńskim związku Huanga z wiceprezes spółki ds. ochrony zdrowia Kimberly Powell, która mu podlegała. Reuters podał, że nie był w stanie natychmiast zweryfikować tych informacji. Osobno Huang może stanąć w obliczu wezwania do Kongresu USA, jeśli nie odpowie na prośbę o przeprowadzenie zamkniętego briefingu w sprawie twierdzeń o jego bliskiej relacji z chińską bizneswoman. Amerykański wywiad oświadczył, że kobieta ta ułatwiała dostawy chipów Nvidia do chińskich firm.

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