Nvidia董事会周三开会，就可能解除首席执行官黄仁勋职务一事作出决定。据《加德满都邮报》援引知情人士报道，该公司没有立即就董事会会议发表评论。

黄仁勋可能离职，或将给这家芯片制造商带来继任问题，其市值估计约为4万亿美元。黄仁勋是Nvidia联合创始人，持有该公司约3.6%的股份，且没有明显的继任者。D.A. Davidson分析师吉尔·卢里亚表示，由于缺乏权力交接计划，立即罢免这位高管将十分困难；但如果董事会获得违反法律或公司规则的证据，仍可能采取行动。

市场反应

在《华尔街日报》报道可能正准备罢免黄仁勋后，Nvidia股价在常规交易时段收盘后下跌约8%。本周计入此次下跌后，自董事会宣布调查黄仁勋与一名中国女商人的关系以来，该公司市值已缩水约6000亿美元。

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与此同时，Nvidia竞争对手AMD和博通的股价在常规交易时段收盘后分别上涨4%和3%。一名分析师将此归因于投资者预期竞争对手可能获得市场份额。

董事会调查

黄仁勋在周日发给员工的备忘录中承认自己对妻子不忠，并表示将承担全部责任，但未说明具体情况。同一天，Nvidia董事会开始核查他是否成为外国情报行动的目标。调查由独立董事在外部律师参与下进行；调查开始时，董事会表示信任黄仁勋。

《纽约时报》还援引五名曾在Nvidia工作过的人士报道称，黄仁勋可能与向其汇报工作的公司医疗保健副总裁金伯利·鲍威尔存在婚外关系。路透社表示，无法立即核实这一信息。此外，如果黄仁勋不回应就其与一名中国女商人亲密关系的说法举行闭门简报的请求，他可能面临美国国会传票。美国情报部门曾表示，该女子曾协助向中国公司供应Nvidia芯片。

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