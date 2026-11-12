Совет директоров Nvidia в среду собрался для принятия решения о возможном отстранении от должности генерального директора Дженсена Хуанга. Об этом сообщает Kathmandu Post со ссылкой на осведомленный источник. Компания не предоставила оперативного комментария по поводу заседания совета.

Возможный уход Хуанга может создать проблему преемственности для производителя чипов, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 4 трлн долларов. Хуанг является сооснователем Nvidia, владеет около 3,6% акций компании и не имеет очевидного преемника. Аналитик D.A. Davidson Гил Лурия заявил, что немедленное отстранение руководителя было бы сложным из-за отсутствия плана передачи полномочий, однако совет может действовать, если получит доказательства нарушения закона или корпоративных правил.

Реакция рынка

После того как The Wall Street Journal написала о возможной подготовке к отстранению Хуанга, акции Nvidia после завершения основной сессии снизились примерно на 8%. На этой неделе, с учетом этого падения, рыночная стоимость компании сократилась примерно на 600 млрд долларов — с тех пор, как совет объявил о расследовании отношений Хуанга с китайской бизнесвумен.

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В то же время акции конкурентов Nvidia — AMD и Broadcom — после завершения основной сессии выросли на 4% и 3% соответственно. Один из аналитиков связал это с ожиданиями инвесторов, что конкуренты могут получить долю рынка.

Расследование совета

В воскресной записке для сотрудников Хуанг признал, что был неверен жене, и заявил, что берет на себя полную ответственность, не уточнив обстоятельств. В тот же день совет директоров Nvidia начал проверку того, не стал ли он целью операции иностранной разведки. Расследование ведут независимые директора с участием внешних юристов; на момент его начала совет выражал доверие Хуангу.

New York Times также сообщила со ссылкой на пятерых людей, работавших в Nvidia, о предполагаемых внебрачных отношениях Хуанга с вице-президентом компании по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл, которая ему подчинялась. Reuters отмечало, что не смогло сразу проверить эту информацию. Отдельно Хуанг может столкнуться с повесткой в Конгресс США, если не ответит на запрос провести закрытый брифинг по утверждениям о его близких отношениях с китайской бизнесвумен. Американская разведка заявляла, что эта женщина способствовала поставкам чипов Nvidia китайским компаниям.

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