Французская федерация тенниса назначила 40-летнего Гаэля Монфиса капитаном национальной сборной Франции в Кубке Дэвиса. Он начнет работу во время квалификационной кампании команды, которая стартует в феврале, сообщает Cyprus Mail.

Смена на посту капитана

Монфис сменил на этом посту Поля-Анри Матьё, который в прошлом году довел французскую сборную до четвертьфинала турнира. Новая должность Монфиса является неигровой: он возглавит команду после завершения собственной профессиональной карьеры.

Бывшая шестая ракетка мира официально завершил выступления в прошлом месяце. Его последним турниром стал US Open в сентябре, где француз выбыл во втором круге. Профессиональная карьера теннисиста длилась 22 года, за которые он дважды доходил до полуфинала турниров Grand Slam.

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Опыт в Кубке Дэвиса

Монфис представлял Францию в восьми розыгрышах Кубка Дэвиса и выиграл 12 из 15 одиночных матчей. В финале 2014 года он победил Роджера Федерера в двух сетах, однако сборная Франции тогда уступила Швейцарии.

Теннисист не входил в состав французской команды, завоевавшей десятый титул Кубка Дэвиса в 2017 году. После назначения Монфис заявил, что стремится построить настоящий командный проект и создать импульс, который позволит вместе завоевывать титулы.

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