Цены на нефть в пятницу выросли, поскольку инвесторы оценивали риски нового военного обострения между США и Ираном после промежуточных выборов в Соединенных Штатах, а также перспективы дипломатического прорыва. Как сообщает CNBC, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,67% — до 99,90 доллара за баррель. Американская WTI выросла на 1,43% — до 91,69 доллара за баррель.

Риски для поставок с Ближнего Востока

Участники рынка оценивали, может ли завершение промежуточных выборов в США открыть путь к новым действиям против Ирана, что потенциально угрожало бы поставкам нефти с Ближнего Востока.

Основатель и президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли заявил в эфире CNBC, что оценивает вероятность возобновления военных действий в 80%. По его мнению, оба нефтяных эталона могут превысить отметку 100 долларов за баррель.

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Переговоры и атаки на суда

В то же время Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Иран через Катар передал Вашингтону предложение по ядерной программе. После этого появились надежды на возможное дипломатическое урегулирование.

Иран также сообщил о трех новых атаках на нефтяные танкеры в Ормузском проливе в четверг. Данные британской службы UK Maritime Trade Operations свидетельствовали, что атаки на суда продолжались с интенсивностью, близкой к рекордной.

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