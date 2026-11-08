«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1 в матче женской Суперлиги на «Энфилде». Нападающая лондонской команды Алессия Руссо забила дважды — на 9-й и 45-й минутах, а Беата Олссон сравняла счёт для хозяек на 15-й минуте. О ходе встречи сообщает The Guardian.

Голы в первом тайме

«Арсенал» вышел вперёд после передачи Эмили Фокс с правого фланга, которую Руссо завершила ударом в одно касание. «Ливерпуль» быстро отыгрался: Наталия Рамос отдала длинную передачу вперёд, а Олссон удержала мяч в борьбе с Леей Уильямсон и пробила в нижний угол.

У хозяек также было несколько опасных моментов. Голкипер «Арсенала» Миса Родригес перевела на перекладину закрученный штрафной удар Рамос. После углового Дженна Кларк отправила мяч в ворота, однако гол отменили из-за офсайда у Вивьен Эндеманн. Издание отмечает, что перед этим мяч случайно отскочил от ноги игрока «Арсенала» к Эндеманн.

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Позднее давление «Ливерпуля»

Перед перерывом Руссо вновь вывела «Арсенал» вперёд, точно пробив головой после навеса Лизы Бауме. Во втором тайме «Ливерпуль» пытался сравнять счёт, и на 89-й минуте Корнелия Капочс пробила мимо ворот из выгодной позиции. Позднее её удар заблокировали, а «Арсенал» удержал минимальное преимущество.

Руссо забила семь мячей в четырёх последних матчах и 10 — в семи последних играх за клуб и сборную. По статистике матча, «Арсенал» владел мячом 53% времени и нанёс шесть ударов в створ ворот против четырёх у «Ливерпуля».

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