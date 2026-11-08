阿森纳在安菲尔德举行的一场女足超级联赛比赛中以2比1击败利物浦。伦敦球队前锋阿莱西亚·鲁索在第9分钟和第45分钟两次破门，贝娅塔·奥尔松则在第15分钟为主队扳平比分。《卫报》报道了比赛进程。

上半场进球

阿森纳在埃米莉·福克斯从右路送出传球后取得领先，鲁索用一脚触球完成射门。利物浦迅速扳平：娜塔莉亚·拉莫斯向前送出长传，奥尔松在与莉娅·威廉森的对抗中护住皮球，并将球射入球门下角。

主队也创造了几次危险机会。阿森纳门将米萨·罗德里格斯将拉莫斯一记弧线任意球托上横梁。角球过后，珍娜·克拉克将球送入球门，但由于维维安·恩德曼处于越位位置，进球被取消。该报指出，此前皮球意外从一名阿森纳球员腿上反弹到恩德曼脚下。

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利物浦的后段施压

中场休息前，鲁索接莉萨·鲍梅的传中准确头球破门，再次让阿森纳领先。下半场，利物浦试图扳平比分，第89分钟，科内莉娅·卡波奇斯在有利位置将球射偏。随后她的一次射门被封堵，阿森纳守住了微弱领先优势。

鲁索在最近四场比赛中打进7球，在最近七场代表俱乐部和国家队的比赛中打进10球。根据比赛统计，阿森纳的控球率为53%，有6次射正，利物浦则有4次射正。

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