阿巴斯称内塔尼亚胡信任辛瓦尔——《耶路撒冷邮报》

在以色列，拉阿姆党主席、以色列议会议员曼苏尔·阿巴斯表示，2021年一次会面期间，政府总理本雅明·内塔尼亚胡曾对他说，他信任时任哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔。阿巴斯在接受N12电视台采访时讲述了此事，《耶路撒冷邮报》报道。

2021年的会面

阿巴斯表示，这次谈话发生在“守护墙壁”行动期间，地点是巴尔福街的官方官邸。他声称，内塔尼亚胡对他说：“叶海亚·辛瓦尔和我彼此理解。”阿巴斯补充说，他对这些话感到震惊。

阿巴斯还称，在同一次会面中，内塔尼亚胡提到他从辛瓦尔那里收到的一条消息，并问道：“你没看到他给我发了什么吗？”

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关于“经过计算的风险”的消息

阿巴斯说，在这次谈话之前，他并不知道辛瓦尔写给内塔尼亚胡的信，其中包含“经过计算的风险”这一表述。据该报称，这条消息用希伯来语写成，并通过中间人在就加沙地带达成协议的接触中传递。

阿巴斯批评内塔尼亚胡的行为，并表示，他“信任叶海亚·辛瓦尔，夜里安然入睡，却忽视了以色列国公民的安全”。他还说，他认为有必要就这次谈话向调查10月7日事件的国家调查委员会作证。

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